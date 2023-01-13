Иван Штырков: «Не вижу смысла и не буду драться на голых кулаках за гонорары, которые получаю в ММА»

Российский боец рассказал, ради чего готов дебютировать в бою на голых кулаках.

«Был разговор о моем участии в голых кулаках. Мне сейчас интересны все выступления, на которых я могу хорошо заработать, медийно подняться или проверить самого себя.

Голые кулаки в качестве разового выступления мне интересны. Это поможет мне взбодриться и разнообразить послужной список.

У руководства RCC свое мнение на мое выступление в этом спорте, а я сам не вижу смысла и не буду драться на голых кулаках за гонорары, которые получаю в ММА. Суммы должны быть совершенно другие.

По сопернику – мне без разницы. Если это будет достойный оппонент, я приму вызов. Большой акцент сделан на деньгах. В моем представлении голые кулаки – не совсем вид спорта, это зрелище, кровавое месиво, которое может повлечь за собой большой урон.

Этот урон должен хорошо оплачиваться, особенно бойцам, имеющим бэкгрануд в других видах спорта. Если организаторы хотят видеть топовых боксеров и бойцов пусть готовят наличку», – считает Штырков.

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