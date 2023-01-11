Фигейредо хочет подняться в весе после боя с Морено: «Не хочу подвергать тело большому стрессу»

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо заявил, что четвертый бой с может стать последним для него в этой весовой категории.

«Я намерен драться с Морено в наилегчайшем весе, но я хочу перейти в легчайший вес.

Мне скоро исполнится 35, и я не хочу подвергать свое тело большому стрессу из-за весовой категории», – сказал бразилец.

Напомним, что ранее Фигейредо и Морено дрались трижды: бойцы одержали по одной победе, еще один поединок сведя к ничьей. Следующая встреча состоится на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро в ночь на 22 января.

Фигередо и Морено подерутся в четвертый раз 22 января в Бразилии (журналист Родриго дель Кампо Гонсалес)