Фигейредо хочет подняться в весе после боя с Морено: «Не хочу подвергать тело большому стрессу»
Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо заявил, что четвертый бой с Брендоном Морено может стать последним для него в этой весовой категории.
«Я намерен драться с Морено в наилегчайшем весе, но я хочу перейти в легчайший вес.
Мне скоро исполнится 35, и я не хочу подвергать свое тело большому стрессу из-за весовой категории», – сказал бразилец.
Напомним, что ранее Фигейредо и Морено дрались трижды: бойцы одержали по одной победе, еще один поединок сведя к ничьей. Следующая встреча состоится на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро в ночь на 22 января.
Фигередо и Морено подерутся в четвертый раз 22 января в Бразилии (журналист Родриго дель Кампо Гонсалес)
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