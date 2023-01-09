Кормье – о шансах Джейка Пола в ММА: «Он боролся в школе в Огайо, колыбели борьбы»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что у есть шансы в ММА.

Напомним, что ранее видеоблогер и боксер подписал контракт с промоушеном PFL.

«Будет ли Джейк Пол на самом деле драться в PFL? Многие боксеры говорят, что собираются драться, но на самом деле никогда этого не делают. Но вот что касается Джейка Пола: он из Огайо, колыбели борьбы.

В Огайо одна из лучших борцовских школ во всей стране. Джейк Пол боролся в школе, как и его брат Логан, и они были неплохими борцами.

Кажется, что Джейк Пол делает многое, чтобы вызвать интерес, но я верю в это. Он действительно будет драться», – сказал Кормье.

Кормье сообщил о примирении с Джейком Полом: «Мы списались, и он оказался вежливым парнем»