Дэвис и Гарсия показали одинаковый вес в преддверии боя в Вашингтоне

Теги полусредний вес легкий вес суперсредний вес Деметриус Андраде бокс Джервонта Дэвис Карен Чухаджян Бокс/MMA/UFC

В Вашингтоне, где в ночь с 7 на 8 января, состоится вечер бокса, прошла церемония взвешивания участников.

Джервонта Дэвис и Эктор Луис Гарсия показали на весах 60,8 кг. Поединок чемпион WBA Super в легком весе и доминиканского боксера станет главным событием турнира.

В карде вечера встретятся украинский полусредневес Карен Чухаджян и проспект из США Джарон Эннис. На кону поединка будет временный титул IBF. Вес Чухаджяна – 66,3 кг, вес Энниса – 66 кг.

Экс-чемпион WBO Деметриус Андраде дебютирует во втором среднем дивизионе в поединке с Демондом Николсаном. Вес первого – 75,8 кг, второго – 75,9 кг.

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1 комментарий

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realsila
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Дэвис будет очень очень трудно. Думаю Гарсия победит или даст равный бой
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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