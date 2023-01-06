Официально: Роман Долидзе и Марвин Веттори подерутся на UFC 286

официально анонсировал поединок в среднем весе между и Марвином Веттори.

Бой пройдет 18 марта в главном карде турнира UFC 286, который состоится в Лондоне.

Долидзе идет на серии из четырех побед подряд, в декабре 2022 года он одолел Джека Херманссона.

Марвин Веттори проиграл дважды в трех последних боях. Последний раз он выходил в октагон в сентябре 2022 года, уступив Роберту Уиттакеру.

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