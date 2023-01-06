Орловский рассказал, как играл в футбол с Ромеро: «Играет чуть лучше моего старшего сына»

Теги UFC Андрей Орловский Bellator Йоэль Ромеро Бокс/MMA/UFC

Ветеран тяжелого веса UFC Андрей Орловский рассказал, как играл в футбол вместе с топовым полутяжеловесом Bellator Йоэлем Ромеро.

«Играли в Планете USA. У них там четыре поля, и ребята играют по времени. Кубинцы, вы же знаете, они и боксируют, и борются хорошо, а футбол…

Скажем так, чуть лучше моего старшего сына. А так.. Ну он в защите стоит. И его боятся все эти, которые выпендриваются с мячом, латиносы. Гора стоит! В принципе, я – то же самое.

Его физуха? Молодец, тут без комментариев. У каждого своя диета, вы же понимаете», – сказал белорус.

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1 комментарий

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Пилипенко Дмитрий
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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