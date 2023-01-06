Орловский – о ссоре с Джоном Джонсом: «Он мне: «Shame on you», а я говорю: «###, чувак, давай»

Теги UFC Андрей Орловский тяжелый вес (MMA) Джон Джонс натив контент Бокс/MMA/UFC

Ветеран тяжелого веса UFC Андрей Орловский раскрыл подробности ссоры с Джоном Джонсом, после которой белорус прекратил общение с бывшим лидером рейтинга P4P.

«Он чего-то как-то мне из-за банальной истории, из-за поста какого-то… Я написал комментарий-вопрос, и он мне чего-то начал, свою эту самую… как бы поприличнее выразиться бы, чтобы никого не обидеть… Тягомотину свою писать.

Я говорю: «Чувак, я тебя столько знаю… да иди ты лесом». И на этом отношения закончились.

Там просто был у него был в Альбукерке какой-то пацан, который или погиб или умер от этого самого…

Я написал: «От передоза что ли?». Overdose типа. И он мне, пошло-поехало: «Shame on you», туда-сюда. Я говорю: «### [блин], чувак… Давай», – сказал Орловский.

Джон Джонс оставил твит: «Чемпион 2023»

Чейл Соннен: «Джон Джонс против Нганну – самый большой из возможных боев в нашей индустрии»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OKUZ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну это,как его там в общем всё понятно, короче говоря Джонс Орловскому сказал, что-то там и Орловский ответил типо пошёл ты.Всё четко раскидал по полочкам Орловский, всё таки нокауты дают знать о себе 🤦
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Азамат Сериков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Или погиб или умер...хммм🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пророчество Кассандры
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Потому, что надо было писать не "от передоза", а "от душевных страданий, причиненных белыми угнетателями".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AVKU
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нормально поговорили )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Я короче ему это, он мне то, говорю ему это, там какой-то пацан, говорю передоз, он мне сказал что-то, я ему ответил типо да, иди говорю лесом туда сюда, давай…"
Тут бы даже Кличко позавидовал
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
O8ECHKIN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень понятно, что ничего не понятно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий