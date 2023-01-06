Орловский – о ссоре с Джоном Джонсом: «Он мне: «Shame on you», а я говорю: «###, чувак, давай»

Ветеран тяжелого веса UFC Андрей Орловский раскрыл подробности ссоры с Джоном Джонсом, после которой белорус прекратил общение с бывшим лидером рейтинга P4P.

«Он чего-то как-то мне из-за банальной истории, из-за поста какого-то… Я написал комментарий-вопрос, и он мне чего-то начал, свою эту самую… как бы поприличнее выразиться бы, чтобы никого не обидеть… Тягомотину свою писать.

Я говорю: «Чувак, я тебя столько знаю… да иди ты лесом». И на этом отношения закончились.

Там просто был у него был в Альбукерке какой-то пацан, который или погиб или умер от этого самого…

Я написал: «От передоза что ли?». Overdose типа. И он мне, пошло-поехало: «Shame on you», туда-сюда. Я говорю: «### [блин], чувак… Давай», – сказал Орловский.

Джон Джонс оставил твит: «Чемпион 2023»

Чейл Соннен: «Джон Джонс против Нганну – самый большой из возможных боев в нашей индустрии»