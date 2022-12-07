Мичел Перейра: «Я подрался бы с Ковингтоном или с Чимаевым, потому что он слишком много треплет языком»

Рейтинговый полусредневес UFC Мичел Перейра заявил, что заинтересован в боях с топами дивизиона.

«Я подрался бы с Ковингтоном. Я с большим удовольствием подрался бы с Чимаевым, потому что он слишком много треплет языком.

Я могу сразиться и с Томпсоном. Я не стал бы биться только с двумя людьми – это Висенте Люке и Гилберт Бернс.

Со всеми остальными бойцами я готов встретиться. Но они отказываются драться, как трусливые девчонки», – сказал бразилец.

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