ACA разыграет более 10 млн долларов в 2023 году

Теги MMA ACA Бокс/MMA/UFC

Президент ACA Майрбек Хасиев сообщил, что в следующем году лига проведет гран-при в каждом из восьми своих дивизионов, разыграв более 10 миллионов долларов.

«Уважаемые друзья! Хочу поделиться хорошей новостью с вами. В 2023 году в каждом весе лиги АСА пройдут турниры в формате гран-при, в том числе и в легкой весовой категории. Их общий призовой фонд составит более 10 000 000 долларов.

Такое решение было принято в связи с тем, что уже стартовавший гран-при в легком весе, финал которого состоится в середине года, оказался рейтинговым и очень резонансным. Да и вообще, как по мне, это самый честный и интересный формат выявления лучшего бойца!

Так что следите за анонсами, нас ожидает, пожалуй, самый многообещающий и, надеемся, успешный год в истории ACA!» – написал Хасиев.

В финале Гран-при легковесов ACA подерутся Эдуард Вартанян и Артем Резников.

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5 комментариев

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Osik92
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Как то не патриотично что в баксах
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Мага осторожный
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Сын Академика станет чемпионом в восьми категориях 100℅
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Kanan Jarrus
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Ответ уличный иуда
Теперь можно вопрос? Откуда такие деньги у организации, которая когда-то была на грани банкротства и просила финансирования?
откуда у убыточного зенита деньги на малкомов и прочих халков?
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j30
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Ответ уличный иуда
Теперь можно вопрос? Откуда такие деньги у организации, которая когда-то была на грани банкротства и просила финансирования?
богатый владелец , спосоры итд , да и вообще эта сумма не такая большая сейчас , вон хардкор исмаилову за один боксерский бой собирается 50 млн рублей дать . а здесь а речь идет о целом годе
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уличный иуда
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Теперь можно вопрос? Откуда такие деньги у организации, которая когда-то была на грани банкротства и просила финансирования?
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