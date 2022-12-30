ACA разыграет более 10 млн долларов в 2023 году

Президент ACA Майрбек Хасиев сообщил, что в следующем году лига проведет гран-при в каждом из восьми своих дивизионов, разыграв более 10 миллионов долларов.

«Уважаемые друзья! Хочу поделиться хорошей новостью с вами. В 2023 году в каждом весе лиги АСА пройдут турниры в формате гран-при, в том числе и в легкой весовой категории. Их общий призовой фонд составит более 10 000 000 долларов.

Такое решение было принято в связи с тем, что уже стартовавший гран-при в легком весе, финал которого состоится в середине года, оказался рейтинговым и очень резонансным. Да и вообще, как по мне, это самый честный и интересный формат выявления лучшего бойца!

Так что следите за анонсами, нас ожидает, пожалуй, самый многообещающий и, надеемся, успешный год в истории ACA!» – написал Хасиев.

В финале Гран-при легковесов ACA подерутся Эдуард Вартанян и Артем Резников.

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