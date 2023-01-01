Дамир Исмагулов завершил карьеру из-за проблем со здоровьем: «Это было интересное путешествие, всех обнял»

Рейтинговый легковес UFC Дамир Исмагулов завершил карьеру бойца. Об этом казахстанский спортсмен объявил в соцсетях.

«К сожалению, в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем я вынужден завершить спортивную карьеру.

Спасибо всем тем, кто был со мной рядом независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал.

Это было интересное путешествие. Момент, который останется в памяти. Всех обнял», – написал Исмагулов.

Казахстанец дебютировал в UFC в 2018 году, провел 6 поединков, одержав в них 5 побед. В последнем бою Исмагулов уступил Арману Царукяну единогласным решением судей.

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