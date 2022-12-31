«Нет ощущения, что я что-то сверхъестественное показал». Бивол прокомментировал свое признание «Боксером года»

Теги WBA полулегкий вес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол отреагировал на свое признание «Боксером года».

Ранее WBA и ESPN признали россиянина лучшим бойцом 2022-го.

«Знаете, это когда вы работаете, а потом в конце года получаете бонус. Приятно? Тринадцатая зарплата, да. Вот примерно так же себя ощущаю.

Не уверен, что по своим качествам я стал лучше, но я получил хороших соперников и одолел их.

Они, конечно же, более именитые и серьезные, чем предыдущие. Но, в целом, нет ощущения, что за этот год я что-то сверхъестественное показал», – сказал Бивол.

Тренер Бивола: «Дима сделал то, что мы готовили. И Канело потерялся и как личность, и как боксер»

Тренер Бивола: «Следующие соперники? Это или Буатси, или Каллум Смит»

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1 комментарий

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Osik92
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Вот именно Канело может и медийный и денежный но никак не топ боксер.. А бой с Геной показал что Канело деграднул уже
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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