«Нет ощущения, что я что-то сверхъестественное показал». Бивол прокомментировал свое признание «Боксером года»
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол отреагировал на свое признание «Боксером года».
Ранее WBA и ESPN признали россиянина лучшим бойцом 2022-го.
«Знаете, это когда вы работаете, а потом в конце года получаете бонус. Приятно? Тринадцатая зарплата, да. Вот примерно так же себя ощущаю.
Не уверен, что по своим качествам я стал лучше, но я получил хороших соперников и одолел их.
Они, конечно же, более именитые и серьезные, чем предыдущие. Но, в целом, нет ощущения, что за этот год я что-то сверхъестественное показал», – сказал Бивол.
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