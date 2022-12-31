«Нет ощущения, что я что-то сверхъестественное показал». Бивол прокомментировал свое признание «Боксером года»

Чемпион WBA в полутяжелом весе отреагировал на свое признание «Боксером года».

Ранее WBA и ESPN признали россиянина лучшим бойцом 2022-го.

«Знаете, это когда вы работаете, а потом в конце года получаете бонус. Приятно? Тринадцатая зарплата, да. Вот примерно так же себя ощущаю.

Не уверен, что по своим качествам я стал лучше, но я получил хороших соперников и одолел их.

Они, конечно же, более именитые и серьезные, чем предыдущие. Но, в целом, нет ощущения, что за этот год я что-то сверхъестественное показал», – сказал Бивол.

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Тренер Бивола: «Следующие соперники? Это или Буатси, или Каллум Смит»