Хабиб возглавит команду Bellator на турнире против бойцов Rizin 31 декабря

Теги Федор Емельяненко Bellator Хабиб Нурмагомедов Патрисио Фрейре Эй Джей Макки Бокс/MMA/UFC

31 декабря в Сайтаме (Япония) состоится турнир между бойцам промоушенов Bellator и Rizin.

Легендарный тяжеловес Федор Емельяненко станет почетным гостем вечера, а команду бойцов Bellator возглавит экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

В главном событии вечера подерутся легковесы Эй Джей Макки (№8 Bellator) и Роберто Де Соуза (чемпион Rizin).

В со-главном событии турнира встретятся полулегковесы Питбуль Фрейре (чемпион Bellator) и Клебер Койке (чемпион Rizin).

Камил Гаджиев: «По факту, Хабиб переплюнул Федора. И денег больше заработал, и славы больше получил»

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6 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
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Хабиб может побить рекорд ппв, если вернется на один бой.
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Лёня Перевозчиков
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Ответ Александр Степанов
Этот - да)
Понял, что попутал с другим)
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Александр Степанов
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Ответ Лёня Перевозчиков
А Питбуль точно чемпион?
Этот - да)
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Лёня Перевозчиков
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А Питбуль точно чемпион?
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Давид Кочинян
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Не знаю какого уровня будет сие событие, но без UFC на данный момент можно посмотреть 📺🍿
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Хинзир 3
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Даня Белый не заревнует?
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