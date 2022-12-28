Хабиб возглавит команду Bellator на турнире против бойцов Rizin 31 декабря
31 декабря в Сайтаме (Япония) состоится турнир между бойцам промоушенов Bellator и Rizin.
Легендарный тяжеловес Федор Емельяненко станет почетным гостем вечера, а команду бойцов Bellator возглавит экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
В главном событии вечера подерутся легковесы Эй Джей Макки (№8 Bellator) и Роберто Де Соуза (чемпион Rizin).
В со-главном событии турнира встретятся полулегковесы Питбуль Фрейре (чемпион Bellator) и Клебер Койке (чемпион Rizin).
Камил Гаджиев: «По факту, Хабиб переплюнул Федора. И денег больше заработал, и славы больше получил»
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