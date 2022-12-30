Артем Резников: «Мне хотелось бы побороться с Махачевым, это было бы интересно»

Казахстанский боец ACA Артем Резников ответил на вопрос о возможном поединке с чемпионом UFC в легком весе .

«Мне хотелось бы побороться с Махачевым, это было бы интересно. Я уверен в своей борьбе на 100%. И когда ты смотришь на лучшего бойца мира, тебе охота проверить себя.

Был бы очень рад поехать на сборы с ним, мне было бы очень интересно с ним побороться. У меня карьера началась с этого, я в 2019 году поехал в Таиланд и встал в спарринги с бойцами UFC. И я их бросал, а они не поднимались. После этого я поверил в себя, и моя карьера пошла в гору.

Если я могу душить и валять бойца из топ-5 , то смогу все», – сказал Резников.

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