Вице-президент ACA: «Анкалаев станет чемпионом UFC в 2023 году»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев назвал российского бойца, который станет чемпионом в 2023 году.

« станет чемпионом в 2023 году. Он и так должен быть чемпионом UFC, но я думаю, одна победа, а потом он будет драться в титульном бою.

У него все для этого есть. Нужно немного решимости, немного раскрепощенности. Арсенал у него большой – он и в стойке дерется, и со стойки левши, и габаритный, с длинными конечностями, борется, физически сильный, выносливый.

У этого парня есть все. Немного решимости не хватает. Я считаю, что он должен забрать пояс», – сказал Бадаев.

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