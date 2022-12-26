Гаджи Автомат обвинил Сульянова в проигрыше Слащинину: «Анатолий меня ненавидит? Да»

Известный российский боец на голых кулаках Гаджи «Автомат» прокомментировал исход поединка с .

«Мы момент упустили, что Анатолий говорил: «Мы тебя засудим». В наглую даже на взвешивании они меня душили-душили со всех сторон. Сульянов меня ненавидит? Да.

Мы с моим менеджером прекрасно все знаем, он напрямую… на болельщиках он что-то играет… Раз за разом: «Мы тебя засудим». Там и тут докапывается до меня», – сказал Автомат.

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