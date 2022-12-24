Куат Хамитов о Резникове: «Было время, он был травмирован с ног до головы»

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Казахстанский боец ММА Куат Хамитов на своей странице в Инстаграм поздравил Артема Резникова с победой в полуфинале гран-при АСА:

«Мои поздравления, Артем! Было время, он шел из нескольких поражений подряд, плюс был травмирован с ног до головы — ключица, нос, разрыв. Думаю, любой другой бы сломался, но не он. Он продолжал пахать и верить в себя! Вот теперь остался только один шаг до главной цели — финал. Алга!».

Резников выиграл у Андрея Кошкина приемом «Север-Юг» во втором раунде.

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