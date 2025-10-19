0

Холланд – о поражении от Мэлотта: «Мы облажались. Никогда больше не ставьте на меня»

Кевин Холланд после поражения призвал болельщиков больше не ставить на него.

«Без сомнения, мы облажались. Никогда больше не ставьте на меня», – написал в соцсетях боец UFC Кевин Холланд.

На UFC Fight Night 262 Холланд проиграл Майку Мэлотту единогласным решением судей. Этот бой стал для Холланда пятым в 2025 году – 2-3.

Кевин Холланд: «Хочу драться со стариками и легкими соперниками. Держите молодых парней подальше от меня»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Кевина Холланда
