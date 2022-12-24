Артем Резников: «Мне кажется, что могу создать проблемы Махачеву»

Легковес Артем Резников считает, что доставил бы проблем чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву.

«Когда со стороны смотришь, может казаться, что все легко. Вот я со стороны смотрю, мне кажется, что могу создать проблемы Махачеву. Так же как многие смотрят на мой «Север-Юг» и думают, что могут уйти с него. Тут то же самое», — сказал Резников на пресс-конференции после турнира АСА 150.

23 декабря Резников удушающим приемом во втором раунде победил Андрея Кошкина и вышел в финал Гран-при АСА в легком весе. Следующим соперником казахстанца станет Эдуард Вартанян.

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