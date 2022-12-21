Официально: Зубайра Тухугов подерется с Джоелем Альваресом на UFC 284

Теги UFC легкий вес (MMA) Зубайра Тухугов Бокс/MMA/UFC

UFC анонсировал поединок в легком весе между Зубайрой Тухуговым и Джоелем Альваресом.

Бой пройдет в Перте (Австралия) на турнире UFC 284 в ночь на 12 февраля.

Тухугов в последний раз выходил в октагон в 2021 году, когда он победил Рикардо Рамоса. Зубайра должен был принять участие в турнире UFC 280, однако он провалил взвешивание и не смог выйти на бой с Лукасом Алмейдой.

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