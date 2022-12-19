Деметриус Джонсон: «Я спорил и боролся с UFC за деньги PPV»

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе рассказал о важности платных трансляций в промоушене.

«Я спорил и боролся за PPV-деньги. Именно здесь вы начинаете богатеть.

Черт, Джон Джонс не дрался два или три года, но все свои деньги он сделал на PPV, так что у него была возможность взять отпуск.

Если бы я выступил в карде Конора Макгрегора или Джонса, то мог бы уйти с чеком на два миллиона долларов. Я добился этого только тогда, когда подрался с Сехудо во второй раз», – сказал Джонсон.

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