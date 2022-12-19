Рафа Гарсия потерял 20% крови в победном бою на UFC Vegas 66

Мексиканский боец Рафа Гарсия сообщил, что во время поединка с китайцем Хайисаером Махешатом на UFC Vegas 66 получил сечку, задевшую артерию, что вызвало большую кровопотерю.

«Мне сказали, что я потерял 20% своей крови. У меня повреждена артерия. Мне сказали, что врачи такого еще не видели», – сказал боец.

Врачам потребовалось два часа, чтобы остановить кровотечение. Бойцу наложили 15 швов.

Гарсия победил Махешата единогласным решением судей.

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