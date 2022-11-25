Бой Никиты Крылова и Райана Спэнна 25 февраля возглавит UFC Fight Night

Стал известен следующий соперник российского бойца UFC Никиты Крылова.

25 февраля Крылов подерется с американцем Райаном Спэнном. Поединок возглавит турнир .

30-летний Крылов в октябре единогласным решением судей победил Волкана Оздемира. 31-летний Спэнн в ноябре нокаутировал в первом раунде Доминика Рейеса.

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