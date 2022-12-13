Кард Бойцовского клуба Рен ТВ Емельяненко — Коваленко, Дацик — Шульский: где смотреть, во сколько, кто дерется 16 декабря

16 декабря в Москве состотся очередной турнир «Бойцовского клуба Рен ТВ», в главном событии которого пройдет поединок по правилам ММА между Святославом Коваленко и Александром Емельяненко.

Основной кард турнира

Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Главный поединок Емельяненко — Коваленко начннется ориентировочно в 23:00 (мск).