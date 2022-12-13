Кард Бойцовского клуба Рен ТВ Емельяненко — Коваленко, Дацик — Шульский: где смотреть, во сколько, кто дерется 16 декабря
16 декабря в Москве состотся очередной турнир «Бойцовского клуба Рен ТВ», в главном событии которого пройдет поединок по правилам ММА между Святославом Коваленко и Александром Емельяненко.
Основной кард турнира
- Александр Емельяненко — Святослав Коваленко;
- Вячеслав Дацик — Павел Шульский;
- Вячеслав Василевский — Никита Солонин;
- Тимур «Золотой» Мусаев — Алексей. «Мельник» Мельников
Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Главный поединок Емельяненко — Коваленко начннется ориентировочно в 23:00 (мск).
Комментарии