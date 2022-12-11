Где смотреть бой Емельяненко — Коваленко на Бойцовском клубе РЕН ТВ, во сколько прямая трансляция 16 декабря по Мск

Вечером 16 декабря пройдет «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который будет проведен на волейбольной арене «Динамо» в Москве. В главном бою состоится схватка между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко.

Александр Емельяненко — российский боец ММА и уже легенда отечественных промоушенов. На протяжении 19 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, на данный момент в его активе 28 побед, 9 проигрышей и 1 ничья. Крайняя схватка спортсмена состоялась 24 сентября этого года против Вячеслава Дацика. В этой схватке Александр Емельяненко потерпел поражение нокаутом.

Святослав Коваленко — российский боец поп-ММА (полусредний вес). С 2019 года начал свою карьеру профессионального бойца, за это время на его счету 10 побед, 3 поражения и 1 ничья. Предыдущий бой был проведен 30 сентября 2022 года в схватке с Артемом Тарасовым. В этом бою Святослав Коваленко одержал победу.

Где смотреть бой Емельяненко – Коваленко