Прогноз на бой Емельяненко — Коваленко на Бойцовском клубе РЕН ТВ: коэффициенты на бой, кто победит 16 декабря

16 декабря в Москве состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», главным событием которого станет противостояние между звездой поп-ММА Святославом Коваленко и ветераном смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Поскольку поединок был «анонсирован» всего пару дней назад (16 ноября), букмекеры еще не создали линию, соответственно и фарит пока не назван. Однако будет не глупым предположить, что благодаря очень и очень давним заслугам Александра, опыту и разнице в весе, Емельяненко будет назван таковым. Или же мы увидим нейтральные одинаковые кэфы, которые букмекеры любят проставлять к «непонятным» боям поп-ММА.

Тем не менее, данное противостояние не является безнадежным или сверх трудным для аналитики. Емельяненко показал свою истинную форму после «возвращения» еще до боя с Дациком — еще когда, банально, не смог вырубить блогера Тарасова. Также с Коваленко они проводили спарринг еще во время общего интервью. Там еще абсолютно нулевой Святослав неплохо «накидал» Емельненко.

Прогноз на бой Емельяненко — Коваленко: победа Коваленко