Хрюнов про восстановление россиян в рейтингах WBA: «Жизнь продолжается. И эта новость – одна из лучших подтверждений этому!»
Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал решение WBA восстановить россиян и белорусов в рейтингах.
«Новость о восстановлении во Всемирной боксерской ассоциации не удивительна, а логична. Потому что Россия всегда славилась лучшими боксерами и чемпионами по версии WBA.
Думаю, что это очень серьезный шаг. Президент WBA молодец, что принял такое решение. Молодец президент IBA Умар Кремлев, что удалось достичь этого соглашения.
Жизнь продолжается. И эта новость – одна из лучших подтверждений этому!» – сказал Хрюнов.
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