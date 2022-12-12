Петр Ян – о ничьей в бою Анкалаева и Блаховича: «Эй, Дэйна Уайт, что за дерьмо у тебя происходит?»

Топовый боец легчайшего веса UFC Петр Ян высказался о поединке за титул в полутяжелом весе между и .

«Эй, UFC, Дана Уайт, что за дерьмо происходит у тебя дома?» – написал россиянин в соцсетях.

Кадыров – о судействе на UFC 282: «Ээээй, Дэйна Уайт, куда тебя уносит? Извинись»

Махачев назвал Анкалаева чемпионом UFC: «Не знаю, что еще нужно сделать для победы»