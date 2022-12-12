Петр Ян – о ничьей в бою Анкалаева и Блаховича: «Эй, Дэйна Уайт, что за дерьмо у тебя происходит?»

Теги UFC Петр Ян Ян Блахович Магомед Анкалаев натив контент Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Петр Ян высказался о поединке за титул в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым.

«Эй, UFC, Дана Уайт, что за дерьмо происходит у тебя дома?» – написал россиянин в соцсетях.

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