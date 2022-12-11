Штырков – о бое Блаховича и Анкалаева: «В UFC играют судьбами пацанов, а Ян – настоящий мужчина»

Российский боец ММА Иван Штырков остался недоволен решением судей в поединке между и , в котором была зафиксирована ничья.

«Ситуация почти один в один с Шоном О’Мэлли, который спорным решением в октябре победил Петра Яна. В UFC играют судьбами простых пацанов.

Не первый и не последний раз. Анкалаев однозначно победил, а Блахович – настоящий мужчина, потому что признал это», – сказал Штырков.

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