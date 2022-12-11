Махачев назвал Анкалаева чемпионом UFC: «Не знаю, что еще нужно сделать для победы»

Теги UFC Ян Блахович Магомед Анкалаев Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ислам Махачев раскритиковал судейство в бою Яна Блаховича и Магомеда Анкалаева.

Напомним, что в титульном поединке в полутяжелом весе была зафиксирована ничья.

«Не знаю, что еще нужно сделать для победы. Магомед Анкалаев – чемпион», – написал Ислам в соцсетях.

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