Эвандер Холифилд: «Кто лучший российский боксер за всю историю? Думаю, что Кличко»
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд ошибочно назвал одного из братьев Кличко лучшим российским боксером.
— Кто, на ваш взгляд, лучший российский боксер за всю историю?
— Я думаю, что Кличко.
— Он украинский боксер.
— Он не российский боксер? Извините.
— Может, Константин Цзю и Александр Поветкин?
— Да да. Ну и я уверен, что в России много хороших боксеров.
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