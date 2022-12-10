Эвандер Холифилд: «Кто лучший российский боксер за всю историю? Думаю, что Кличко»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд ошибочно назвал одного из братьев Кличко лучшим российским боксером.

— Кто, на ваш взгляд, лучший российский боксер за всю историю?

— Я думаю, что Кличко.

— Он украинский боксер.

— Он не российский боксер? Извините.

— Может, и ?

— Да да. Ну и я уверен, что в России много хороших боксеров.

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