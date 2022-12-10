Эвандер Холифилд: «Кто лучший российский боксер за всю историю? Думаю, что Кличко»

Теги Виталий Кличко Владимир Кличко Константин Цзю Эвандер Холифилд Александр Поветкин бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд ошибочно назвал одного из братьев Кличко лучшим российским боксером.

— Кто, на ваш взгляд, лучший российский боксер за всю историю?

— Я думаю, что Кличко.

— Он украинский боксер.

— Он не российский боксер? Извините.

— Может, Константин Цзю и Александр Поветкин?

— Да да. Ну и я уверен, что в России много хороших боксеров.

Эвандер Холифилд: «У Джошуа закончился бензин в бою с Усиком. Для Александра бой с Фьюри будет сложным»

Усик и Фьюри обязаны подраться: их бой – шаг в историю. В тяжелом весе не было абсолютного чемпиона с четырьмя титулами

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные