Анкалаев про бой с Блаховичем: «Я шел к этому долгое время. Мы сделаем все, чтобы забрать свое»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев UFC 282 Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев поделился ожиданиями от боя с Яном Блаховичем за вакантный титул UFC.

«У меня было много соперников, я бился с топами, и чувствую, что пришло мое время. Скоро вы увидите, кто из нас сильнее, и кто заберет этот пояс домой.

Это моя мечта, я шел к этому долгое время, у меня девять побед подряд. Мы сделаем все, чтобы забрать свое», – сказал россиянин.

Бой Анкалаева и Блаховича 11 декабря возглавит UFC 282 в Лас-Вегасе.

Анкалаев – стальной дагестанец, который может стать чемпионом UFC. Но в дебюте он проиграл шотландскому учителю за секунду до конца

Магомед Анкалаев и Ян Блахович провели дуэль взглядов перед UFC 282

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