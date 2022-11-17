Емельяненко про бой с Коваленко: «Пусть выйдет и испытает свою судьбу на ринге»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с блогером Святославом Коваленко.

«Коваленко молодец. Отважный, раз решился выйти против меня по боевым правилам на ринг. Он не спортсмен, не боец, а блогер, тележурналист. Джейк Пол, да.

Поэтому я ничего плохого в этом не вижу. Пусть выйдет и испытает свою судьбу на ринге.

Когда мы с ним стояли в парах, это было в Карачаево-Черкессии, я был не в форме, ни с кем не работал. Не помню, каким образом Коваленко приехал.

Поэтому я не боксировал, хотя мы и поработали много с ним. Ни скорости, ни выносливости, ничего у меня не было.

Тем не менее, Коваленко по всему залу бегал и не знал, куда спрятать голову», – сказал Емельяненко.

Бой Емельяненко и Коваленко состоится 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

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