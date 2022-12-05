Томпсон хочет бой с Макгрегором: «Скучно точно не будет, давайте устроим это!»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Стивен Томпсон Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полусредневес UFC Стивен Томпсон после победы над Кевином Холландом заявил, что хотел бы получить поединок против Конора Макгрегора.

«Сто процентов, я согласился бы. С огромным удовольствием подерусь с ним. Я думаю, у нас может получиться крутой бой, мы зарубимся прямо в центре октагона. Скучно не будет точно. Давайте устроим эту встречу!» – сказал Томпсон.

Стивен Томпсон: «Чувствую себя так, будто мне 25 лет. Уходить не собираюсь, я все еще хорош»

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