Томпсон хочет бой с Макгрегором: «Скучно точно не будет, давайте устроим это!»

Рейтинговый полусредневес UFC Стивен Томпсон после победы над Кевином Холландом заявил, что хотел бы получить поединок против .

«Сто процентов, я согласился бы. С огромным удовольствием подерусь с ним. Я думаю, у нас может получиться крутой бой, мы зарубимся прямо в центре октагона. Скучно не будет точно. Давайте устроим эту встречу!» – сказал Томпсон.

Стивен Томпсон: «Чувствую себя так, будто мне 25 лет. Уходить не собираюсь, я все еще хорош»