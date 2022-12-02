Взвешивание RCC 13: Шлеменко легче Исмаилова, Бакытжанулы перевесил Штыркова

В Екатеринбурге 3 декабря состоится турнир RCC 13, в главном событии которого пройдет поединок в среднем весе между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

Перед началом турнира прошла традиционная церемония взвешивания:

(84,25 кг) против (84,15 кг),

Асылжан Бакытжанулы (93,45 кг) против (93,35 кг),

Михаил Рагозин (84,3 кг) против Шарабутдина Магомедова (84,3 кг),

Али Абдухаликов (70,65 кг) против Тимура Нагибина (70,7 кг).

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