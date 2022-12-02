Взвешивание RCC 13: Шлеменко легче Исмаилова, Бакытжанулы перевесил Штыркова
В Екатеринбурге 3 декабря состоится турнир RCC 13, в главном событии которого пройдет поединок в среднем весе между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.
Перед началом турнира прошла традиционная церемония взвешивания:
Магомед Исмаилов (84,25 кг) против Александра Шлеменко (84,15 кг),
Асылжан Бакытжанулы (93,45 кг) против Ивана Штыркова (93,35 кг),
Михаил Рагозин (84,3 кг) против Шарабутдина Магомедова (84,3 кг),
Али Абдухаликов (70,65 кг) против Тимура Нагибина (70,7 кг).
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