Исмаилов заявил, что изменил подход к весогонке: «Было 20%, что что-то пойдет не так»
Известный российский средневес ММА Магомед Исмаилов заявил, что перед поединком с Александром Шлеменко изменил подход к сгонке веса.
«Просто я принял решение с командой. Раньше мы так не делали. В этот раз мы рискнули, немного поменяли подход к концовке весогонки, и все получилось.
Я волновался только за этот момент. Мы приняли решение, но не понимали, как оно для нас повернется.
Понимали, что 80 на нашу пользу, но 20 процентов, что что-то могло пойти не так. Вот я переживал и волновался», – сказал «Лысый хищник».
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