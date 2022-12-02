Исмаилов заявил, что изменил подход к весогонке: «Было 20%, что что-то пойдет не так»

Теги Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов RCC Исмаилов - Шлеменко RCC 13 Бокс/MMA/UFC

Известный российский средневес ММА Магомед Исмаилов заявил, что перед поединком с Александром Шлеменко изменил подход к сгонке веса.

«Просто я принял решение с командой. Раньше мы так не делали. В этот раз мы рискнули, немного поменяли подход к концовке весогонки, и все получилось.

Я волновался только за этот момент. Мы приняли решение, но не понимали, как оно для нас повернется.

Понимали, что 80 на нашу пользу, но 20 процентов, что что-то могло пойти не так. Вот я переживал и волновался», – сказал «Лысый хищник».

Исмаилов назвал трудной весогонку перед боем со Шлеменко: «Сейчас по кайфу»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные