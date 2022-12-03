Чисора оказался легче Фьюри перед третьим боем

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Дерек Чисора бокс Фьюри - Чисора Бокс/MMA/UFC

В Лондоне состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса, который состоится в ночь на 3 декабря.

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри показал на весах 121,9 кг, Дерек Чисора оказался легче – 118,3 кг.

Напомним, что Фьюри и Чисора проведут третий бой.

Фьюри – о трилогии с Чисорой: «Я отобрал его девственный рекорд в 2011-м, а сейчас спущу с него шкуру»

Фьюри заявил, что не мастурбировал 7 недель перед боем с Чисорой: «Я иду в ринг с заряженной пушкой»

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