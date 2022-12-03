Чисора оказался легче Фьюри перед третьим боем

В Лондоне состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса, который состоится в ночь на 3 декабря.

Чемпион WBC в тяжелом весе показал на весах 121,9 кг, оказался легче – 118,3 кг.

Напомним, что Фьюри и Чисора проведут третий бой.

Фьюри – о трилогии с Чисорой: «Я отобрал его девственный рекорд в 2011-м, а сейчас спущу с него шкуру»

Фьюри заявил, что не мастурбировал 7 недель перед боем с Чисорой: «Я иду в ринг с заряженной пушкой»