Чисора оказался легче Фьюри перед третьим боем
В Лондоне состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса, который состоится в ночь на 3 декабря.
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри показал на весах 121,9 кг, Дерек Чисора оказался легче – 118,3 кг.
Напомним, что Фьюри и Чисора проведут третий бой.
Фьюри – о трилогии с Чисорой: «Я отобрал его девственный рекорд в 2011-м, а сейчас спущу с него шкуру»
Фьюри заявил, что не мастурбировал 7 недель перед боем с Чисорой: «Я иду в ринг с заряженной пушкой»
Комментарии