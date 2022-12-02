Шлеменко пойдет в политику: «Несмотря на хейт тех, кто грабит нашу страну, я займусь этим для людей»
Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко намерен заняться политикой. При этом спортсмен не уточнил, случится это во время или после окончания карьеры бойца.
«Несмотря на весь хейт и на нежелание тех, кто грабит нашу страну, я собираюсь заняться политической карьерой и сделать это для людей.
Я, во-первых, два года назад закончил РАНХиГС по специальности «Государство и муниципальное управление».
Я знаю, что если ты идешь в политику, ты должен иметь багаж знаний, базу, которая должна помочь сделать жизнь для людей лучше», – сказал Шлеменко.
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