Шлеменко пойдет в политику: «Несмотря на хейт тех, кто грабит нашу страну, я займусь этим для людей»

Известный российский боец смешанного стиля намерен заняться политикой. При этом спортсмен не уточнил, случится это во время или после окончания карьеры бойца.

«Несмотря на весь хейт и на нежелание тех, кто грабит нашу страну, я собираюсь заняться политической карьерой и сделать это для людей.

Я, во-первых, два года назад закончил РАНХиГС по специальности «Государство и муниципальное управление».

Я знаю, что если ты идешь в политику, ты должен иметь багаж знаний, базу, которая должна помочь сделать жизнь для людей лучше», – сказал Шлеменко.

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