Исмаилов назвал трудной весогонку перед боем со Шлеменко: «Сейчас по кайфу»
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов признался, что с трудом перенес весогонку перед боем с Александром Шлеменко.
«Сейчас по кайфу. Сейчас очень хорошие ощущения, но было тяжело. Не бывает легко на 84 кг. Да и вообще не бывает легко.
Когда я достаточно тяжело себя чувствовал, я встал на весы и подумал: «Наверное, граммов 500 осталось», а осталось два с чем-то.
И тогда я понял, что мне еще придется потерпеть. Но за каждой тяготой наступает облегчение. Сейчас то самое облегчение», – сказал Исмаилов.
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