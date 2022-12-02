Исмаилов назвал трудной весогонку перед боем со Шлеменко: «Сейчас по кайфу»

Российский боец смешанного стиля признался, что с трудом перенес весогонку перед боем с .

«Сейчас по кайфу. Сейчас очень хорошие ощущения, но было тяжело. Не бывает легко на 84 кг. Да и вообще не бывает легко.

Когда я достаточно тяжело себя чувствовал, я встал на весы и подумал: «Наверное, граммов 500 осталось», а осталось два с чем-то.

И тогда я понял, что мне еще придется потерпеть. Но за каждой тяготой наступает облегчение. Сейчас то самое облегчение», – сказал Исмаилов.

Исмаилов – о весогонке: «Я давно не делал 84 килограмма»