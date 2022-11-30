PFL запретила российским бойцам выступать под флагом страны
Professional Fighters League (PFL) запретила бойцам из России выступать под флагом страны. В профиле спортсменов на официальном сайте также убрали принадлежность к стране.
На прошлом турнире российские бойцы Омари Ахмедов и Магомед Магомедкеримов были представлены уроженцами Дагестана, тренирующимися в США.
Напомним, что Ахмедов 26 ноября проиграл австралийцу Робу Уилкинсону, а Магомедкеримов победил бразильца Глейсона Тибау.
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