PFL запретила российским бойцам выступать под флагом страны

Теги PFL / WSOF Омари Ахмедов Магомед Магомедкеримов Бокс/MMA/UFC

Professional Fighters League (PFL) запретила бойцам из России выступать под флагом страны. В профиле спортсменов на официальном сайте также убрали принадлежность к стране.

На прошлом турнире российские бойцы Омари Ахмедов и Магомед Магомедкеримов были представлены уроженцами Дагестана, тренирующимися в США.

Напомним, что Ахмедов 26 ноября проиграл австралийцу Робу Уилкинсону, а Магомедкеримов победил бразильца Глейсона Тибау.

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