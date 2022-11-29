Исмаилов – о розовой одежде: «Пахан бы заставил меня это съесть, чтобы вызвать отвращение к этому цвету»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что ни за что не примерит одежду розового цвета.

«Никогда такое не надевал. Пахан меня порешает. Пахан меня это съесть заставит. Знаешь, когда вот раньше ребенок курил, его, чтобы отучить, заставляли есть сигареты.

И это работало. Когда вопрос касается розовой футболки, папа заставит меня съесть ее, чтобы вызвать отвращение к розовому цвету», – сказал «Лысый хищник».

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