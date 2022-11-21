Прогноз на бой Мага Исмаилов — Александр Шлеменко на RCC 13, бой, кто победит 3 декабря

3 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 13, где в главном событии популярный российский боец Магомед Исмаилов и экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко проведут поединок.

Конечно, в этом бою фаворитом является Мага. Даже если не брать в расчет последние два боя Александра, Исмаилов все равно бы оставался фаворитом — не таким явным (1.4), конечно, но все же. Бытует мнение, что 38-летний Шлеменко «уже свое отбился», и именно возраст сейчас является ключевым фактором в не лучших его выступлениях. В этом есть доля правды, однако именно долгие простои в уже немолодом возрасте сыграли более значительную роль.

Что уж таить — Александр начиная с боев против Сантоса и Гусейнова вдруг добавил в свой арсенал прижимания и контроль у сетки, что ранее для него было нетипично (так часто). Что это означает? Он уже тогда понимал, что бескомпромиссные размены — уже не его, самое время сохранять здоровье и не падать в цене за бои. Поединок против Илича это доказал как никогда: Шлеменко не был нокаутирован в размене, он опустил голову под колено серба, когда пытался пройти в корпус.

Раньше обозначение «задохнулся» мы часто применяли к Маге, однако поединок против Соузы показал, что пора уже его применять и к Александру. В сухом остатке мы получаем, что Шлеменко, возможно, уже потерял свой главный козырь, благодаря которому его все любят, и принесший ему колоссальное количество побед — бой на характере. Характер, конечно же, остался, и вряд ли Александр когда-то его лишится, однако физические возможности уже не позволяют использовать его как раньше.

Про Магомеда можно и не говорить — он все также разнообразней, универсальней и всегда имеет ультимативную борьбу, которой может нивелировать любые проблемы в стойке.

Прогноз на бой Шлеменко — Исмаилов: победа Исмаилова.

Коэффициенты на бой Шлеменко — Исмаилов RCC 13

Кард RCC 13

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