Во сколько бой Исмаилов — Шлеменко на RCC 13: время начала боя 3 декабря

Вечером 3 декабря пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам RCC 13. Событие будет проведено на арене «КРК УРАЛЕЦ» в Екатеринбурге, Россия. В главном бою состоится схватка в среднем весе между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

Магомед Исмаилов — российский боец смешанных единоборств (средний вес). С 2011 года он является профессиональным бойцом ММА, сейчас на его счету 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. Его крайний бой состоялся 16 октября 2021 года в схватке с Владимиром Минеевым. В этом бою Магомед Исмаилов потерпел поражение техническим нокаутом.

Александр Шлеменко — российский боец смешанного стиля, выступающий в среднем весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2004 году, за это время в его активе 61 победа, 4 поражения и 1 ничья, а один из боев не был засчитан. Предыдущий бой спортсмена состоялся 30 сентября этого года, противником Шлеменко был Клебер Соуза. Эта схватка завершилась ничьей раздельным решением судей.

Во сколько смотреть бой Исмаилов – Шлеменко на RCC 13