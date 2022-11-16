Кард RCC 13 Мага Исмаилов — Шлеменко, Шара Буллет — Рогозин, Штырков — Бакытжанулы кто дерется 3 декабря, весь список бойцов

Теги Александр Шлеменко Иван Штырков Магомед Исмаилов RCC Исмаилов - Шлеменко Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

В субботу 3 декабря на арене «КРК УРАЛЕЦ» в Екатеринбурге, Россия пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 13. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

Кард RCC 13:

  • Магомед Исмаилов vs Александр Шлеменко
  • Михаил Рагозин vs Шара Буллет
  • Иван Штырков vs Асылжан Бакытжанулы
  • Алексей Кунченко vs Магомедсайгид Алибеков
  • Тимур Нагибин vs Али Абдулхаликов
  • Александр Грозин vs Илья Ерастов

Где смотреть RCC 13, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 15:00 по мск
  • прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
  • платформы WINK
  • Yandex Sport
  • Kinopoisk

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