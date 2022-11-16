Кард RCC 13 Мага Исмаилов — Шлеменко, Шара Буллет — Рогозин, Штырков — Бакытжанулы кто дерется 3 декабря, весь список бойцов
В субботу 3 декабря на арене «КРК УРАЛЕЦ» в Екатеринбурге, Россия пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 13. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.
Кард RCC 13:
- Магомед Исмаилов vs Александр Шлеменко
- Михаил Рагозин vs Шара Буллет
- Иван Штырков vs Асылжан Бакытжанулы
- Алексей Кунченко vs Магомедсайгид Алибеков
- Тимур Нагибин vs Али Абдулхаликов
- Александр Грозин vs Илья Ерастов
Где смотреть RCC 13, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 15:00 по мск
- прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
- платформы WINK
- Yandex Sport
- Kinopoisk
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