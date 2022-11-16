Где смотреть бой Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко на RCC 13: во сколько прямая трансляция 3 декабря
Вечером 3 декабря пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам RCC 13. Событие будет проведено на арене «КРК УРАЛЕЦ» в Екатеринбурге, Россия. В главном бою состоится схватка в среднем весе между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.
Магомед Исмаилов — российский боец смешанных единоборств (средний вес). На протяжении 11 лет является профессиональным бойцом, сейчас на его счету 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. Его крайний бой состоялся 16 октября прошлого года в схватке с Владимиром Минеевым. В этом бою Магомед Исмаилов потерпел поражение.
Александр Шлеменко — российский боец смешанного стиля, выступающий в среднем весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2004 году, за это время в активе спортсмена 61 победа, 4 поражения и 1 ничья, а один из боев не был засчитан. Предыдущая схватка бойца состоялась 30 сентября этого года, его противником был Клебер Соуза. Этот бой завершился ничьей раздельным решением судей.
Где смотреть бой Мага Исмаилов – Шлеменко на RCC 13
- прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
- платформы WINK
- Yandex Sport
- Kinopoisk
- начало турнира в 15:00 по мск
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