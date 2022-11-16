Где смотреть бой Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко на RCC 13: во сколько прямая трансляция 3 декабря

Вечером 3 декабря пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам RCC 13. Событие будет проведено на арене «КРК УРАЛЕЦ» в Екатеринбурге, Россия. В главном бою состоится схватка в среднем весе между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

Магомед Исмаилов — российский боец смешанных единоборств (средний вес). На протяжении 11 лет является профессиональным бойцом, сейчас на его счету 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. Его крайний бой состоялся 16 октября прошлого года в схватке с Владимиром Минеевым. В этом бою Магомед Исмаилов потерпел поражение.

Александр Шлеменко — российский боец смешанного стиля, выступающий в среднем весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2004 году, за это время в активе спортсмена 61 победа, 4 поражения и 1 ничья, а один из боев не был засчитан. Предыдущая схватка бойца состоялась 30 сентября этого года, его противником был Клебер Соуза. Этот бой завершился ничьей раздельным решением судей.