Когда бой Мага Исмаилов — Шлеменко: дата, где пройдет RCC 13

3 декабря в Екатеринбурге пройдет турнир RCC 13, главным событием которого станет противостояние Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко.

Изначально противостояние было запланировано на в август текущего года, однако его пришлось перенести из-за проблем со здоровьем Исмаилова.

Шлеменко последний раз выступал в рамках турнира собственного промоушена Shlemenko FC 5, где в главном событии вечера подрался против бразильца Клебера Соузы. Бой продлился всю дистанцию из трех раундов. По итогу судьи присудили ничью раздельным решением судей. В активе Александра 61 победа, 14 поражений и одна ничья.

Исмаилов в последний раз выходил в клетку против своего соотечественника Владимира Минеева в октябре 2021 года. Этот поединок Магомед проиграл техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету в смешанных единоборствах 17 побед, три поражения и одна ничья.

Где смотреть Мага Исмалиов – Шлеменко

Кард RCC 13 Мага Исмалиов – Шлеменко

Во сколько бой Мага Исмалиов – Шлеменко