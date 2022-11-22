Хабиб – о несостоявшихся боях: «Тони Фергюсон и Энтони Петтис. Очень хотел подраться с этим парнем»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что жалеет о нескольких несостоявшихся боях.
«Тот же Жорж Сен-Пьер. Но я очень уважаю этого парня. Я рос на его боях. Когда он завоевал титул UFC в 2007-м, я даже еще не начал свою профессиональную карьеру.
На тот момент я был бойцом-любителем, и я смотрел многие его поединки со своим отцом и ЖСП был тем, на кого я ровнялся в ММА.
Также был Тони Фергюсон. Наш бой так и не состоялся. И... думаю, это был 2014-й или 2015-й, когда Энтони Петтис был чемпионом UFC.
Он тогда был на вершине, и я очень сильно хотел побиться с этим парнем. Но потом он проиграл титул Рафаэлю Дос Аньосу и его карьера пошла на спад», – сказал Хабиб.
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