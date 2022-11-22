Хабиб – о несостоявшихся боях: «Тони Фергюсон и Энтони Петтис. Очень хотел подраться с этим парнем»

Бывший чемпион в легком весе заявил, что жалеет о нескольких несостоявшихся боях.

«Тот же . Но я очень уважаю этого парня. Я рос на его боях. Когда он завоевал титул UFC в 2007-м, я даже еще не начал свою профессиональную карьеру.

На тот момент я был бойцом-любителем, и я смотрел многие его поединки со своим отцом и ЖСП был тем, на кого я ровнялся в ММА.

Также был . Наш бой так и не состоялся. И... думаю, это был 2014-й или 2015-й, когда Энтони Петтис был чемпионом UFC.

Он тогда был на вершине, и я очень сильно хотел побиться с этим парнем. Но потом он проиграл титул Рафаэлю Дос Аньосу и его карьера пошла на спад», – сказал Хабиб.

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