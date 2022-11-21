Экс-чемпион UFC в легком весе назвал трех фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я думаю, Англия выступит очень хорошо, а еще назову Бразилию и Нидерланды.

Есть еще Аргентина, Франция, Испания, Хорватия, Бельгия, Германия - это все очень крутые команды, но я выбрал три сборные и давайте посмотрим, как все сложится», – сказал Нурмагомедов.

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