Хабиб про фаворитов ЧМ-2022: «Думаю, Англия выступит очень хорошо, а еще назову Бразилию и Нидерланды»

Теги сборная Нидерландов по футболу Сборная Бразилии по футболу Сборная Англии по футболу UFC MMA ЧМ-2022 Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал трех фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я думаю, Англия выступит очень хорошо, а еще назову Бразилию и Нидерланды.

Есть еще Аргентина, Франция, Испания, Хорватия, Бельгия, Германия - это все очень крутые команды, но я выбрал три сборные и давайте посмотрим, как все сложится», – сказал Нурмагомедов.

Триумф российских бойцов в США: брат Хабиба стал чемпионом Bellator, а лучший ученик Федора выиграл $1 млн

Брат Хабиба стал чемпионом Bellator: Усман не похож на Орла, вместо скучной борьбы – нокауты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные