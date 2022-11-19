Абдель-Азиз про победу Усмана Нурмагомедова: «Я так люблю этого пацана. В 24 года – он чемпион мира»
Менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова над Патрики Фрейре.
«Я так люблю этого пацана. Даже если бы хотел, я бы уже не мог гордиться им больше, чем сейчас. В 24 года он – чемпион мира. Спасибо всем, кто помог ему сделать это», – написал Абдель-Азиз.
На Bellator 288 Усман Нурмагомедов победил единогласным решением судей Фрейре и завоевал пояс в легком весе.
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