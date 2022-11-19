ACA 148: Магомедов нокаутировал Оленичева, Матевосян победил Силву
В Сочи (Краснодарский край) состоялся турнир ACA 148, в главном событии которого прошел бой за титул в полутяжелом весе между Муслимом Магомедовым (12-0) и Олегом Оленичевым (17-7). Победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Магомедов, сохранивший пояс.
В со-главном бою вечера подрались полутяжеловесы Григор Матевосян (10-3) и Леонардо Силва (20-6). Представитель России оказался сильнее единогласным решением судей.
Другие бои главного карда:
- Александр Матмуратов (14-5) победил Павла Гордеева (20-4) единогласным решением судей;
- Абдул-Рахман Джанаев (17-3) победил Михаила Долгова (8-5) единогласным решением судей;
- Венер Галиев (34-14) победил Дэниса Силву (18-8) раздельным решением судей.
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