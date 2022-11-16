Резников о бое Жумагулов – Джонсон: «В борьбе я вижу ключ к победе»

Боец ACA Артем Резников рассказал, как Жалгасу Жумагулову стоит построить бой, чтобы победить Чарльза Джонсона.

«Джонсон – ударник. Ударники всегда опасны. Знаю, что сейчас Жалгас тренируется с борцами, и надеюсь, что он будет бороться, потому что я не вижу смысла работать с ударником в его стихии. С высокими соперниками удобно бороться. Высокий рост не позволяет проходить в ноги. Для меня высокий соперник – это преимущество в борьбе. Высокорослого оппонента легче контролировать, чем маленького и крепкого. Допустим, преимущество в росте не помогло Тайсону Нэму.

В UFC Жумагулову мешает осторожность. Он мало включался. Не так агрессивно работает, как в AMC Fight Nights. Нет прежней агрессии. Мне бы хотелось, чтобы Жалгас боролся, а не искал победу в стойке. Именно в борьбе я вижу ключ к победе. Тем более Мухаммад Мокаев показал, как это надо делать. Ничего не нужно выдумывать. Высокого соперника всегда надо добивать. Все время создавать угрозу.

Для ставки я вы выбрал вариант, что бой пройдет все три раунда. Я тренировался с Мокаевым, и если он не смог задушить Джонсона, значит, бой пройдет всю дистанцию», – сказал Резников.

Встреча Жалгаса Жумагулова и Чарльза Джонсона состоится 19 ноября в рамках турнира UFC Fight Night 215. Отметим, что представитель Казахстана к этому поединку подходит с одной победой и четырьмя поражениями в организации.

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